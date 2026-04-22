Lavorano qui da anni ora devono vincere un concorso per restare | stato di agitazione in Econord

Da leccotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori di una nota azienda locale, impiegati da diversi anni, si trovano ora a dover affrontare un concorso pubblico per poter mantenere il loro posto di lavoro. Dopo mesi di segnalazioni riguardanti aggressioni e condizioni di lavoro considerate difficili, il sindacato ha ufficialmente dichiarato lo stato di agitazione contro l’azienda. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra i dipendenti e le rappresentanze sindacali.

Una nuova battaglia si profila all'orizzonte per i lavoratori Econord. Dopo mesi di denunce su aggressioni e condizioni di lavoro insostenibili, il sindacato USB Bergamo ha formalmente proclamato lo stato di agitazione nei confronti dell'azienda. Al centro della contestazione c'è il progetto di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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