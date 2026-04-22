( a skanews) – Prende il via il primo tour nei palazzetti di Blanco, che ieri sera ha conquistato il pubblico di Firenze sul palco del Nelson Mandela Forum, inaugurando una nuova fase del suo percorso artistico dopo l’uscita di MA’, il nuovo album di Blanco pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy. Blanco, che “Brividi” a Sanremo 2022. guarda le foto Blanco, le date del tour nei palazzetti. Il tour proseguirà toccando i principali palazzetti italiani: Padova (Kioene Arena, 23 aprile), Torino (Inalpi Arena, 25 aprile), Roma (Palazzo dello Sport, 29 e 30 aprile), Bari (Palaflorio, 2 e 3 maggio), Eboli (Palasele, 5 maggio), Napoli (Palapartenope, 6 maggio), Bologna (Unipol Arena, 8 maggio), Milano (Unipol Forum, 11 e 13 maggio) e Pesaro (Vitrifrigo Arena, 16 maggio).🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'artista di "Brividi" cambia pelle e dà il via alla sfida dei palazzetti

Notizie correlate

Blanco dal vivo, il tour dei palazzetti passa da BolognaNuovo, importante capitolo discografico, destinato a segnare una fondamentale tappa nel suo percorso artistico, Ma’ è il nuovo album di Blanco.

All’Antico Vinaio fa il bis a Forte dei Marmi e cambia pelle: spunta l’ipotesi gelateriaFirenze, 17 aprile 2026 – Un carretto dei gelati spunta tra scatoloni e lavori in corso, e tanto basta per accendere la curiosità attorno al nuovo...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Arisa commuove la Spagna con Canta ancora: l’esibizione (da brividi) alla presentazione de Il ragazzo dai pantaloni rosa; VIDEO| TonyPitony e i Neri Per caso cantano Thriller di Michael Jackson: la performance da brividi al GialappaShow; Halley, Blackout: l’artista racconta la sua parte interiore da cui emerge una sensazione di inadeguatezza; Annahstasia - Live at Glasshaus.

Nel comune flegreo Quarto, alle porte di Napoli, spunta il nuovo murales dedicato a Maradona; il post su Facebook dell'artista è da brividiMarek Hamsik ha inaugurato stamattina a Quarto (Napoli) un grande murales a lui dedicato dallo street artist Jorit. L'artista napoletano di origini olandesi, che ha già realizzato un grande murales de ... corrieredellosport.it

Mette i brividi la vicenda dalla mamma di Catanzaro che nella notte si è buttata giù dal balcone della sua casa insieme ai suoi tre figli. Anna Democrito, 46 anni, operatrice di Rsa, ha vestito i bambini, di 5 anni e mezzo, 4 anni e 4 mesi, come se dovessero and - facebook.com facebook

Tributo da brividi per Alex Manninger prima della sfida tra Juventus e Bologna: in campo anche Buffon, Bonucci, Chiellini e Marchisio che hanno portato una corona di fiori davanti alla porta di fronte alla curva bianconera L’ex portiere è venuto tragicame x.com