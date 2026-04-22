Una recente riflessione afferma che la risposta alla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale non si trova in regolamentazioni eccessive, ma nel mantenimento di spazi pre-digitali. Questi ambienti, dove le persone possono sviluppare un pensiero critico, rappresentano un antidoto alla possibilità che gli algoritmi sostituiscano la verità. La necessità di preservare tali spazi viene posta come una strategia per affrontare i rischi legati alla diffusione dell’IA.

Occorre tuttavia prendere atto che se da una parte l’intenzione di introdurre barriere etiche a monte sconta il difetto del dover necessariamente fidarsi degli architetti dei modelli che governano le Ia, anche e soprattutto nei casi in cui l’introduzione di barriere etiche confligga con l’efficacia dei risultati operativi attesi, e se la visione apocalittica non produce in effetti alcun risultato concreto se non il consegnare l’Ia nelle mani di coloro che mostrano le peggiori intenzioni in termini di nichilismo e di deriva transumanista, la soluzione forse consiste nel creare, al di fuori del mondo digitale, delle «isole di sopravvivenza» nelle quali formare gli strumenti critici e gli antidoti concettuali imprescindibili per poter pensare di affrontare il nuovo mondo costruito con l’Ia e dall’Ia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’antidoto all’IA è uno solo: la realtà

Prince Refuses To Marry The Ugly Girl, But Regrets It When She Removes Her Mask!

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