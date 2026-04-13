Un consorzio internazionale di ricerca ha analizzato le differenze tra le capacità di intelligenza artificiale nel generare video e la comprensione reale dell'ambiente fisico. Il gruppo, formato da esperti di università e aziende tecnologiche di diversi Paesi, ha evidenziato come le attuali IA possano creare immagini animate senza possedere una reale percezione del mondo che le circonda. Questi studi sottolineano i limiti delle tecnologie attuali in ambito di rappresentazione e comprensione della realtà.

Un consorzio internazionale di ricerca composto da esperti della Peking University, Kuaishou Technology, National University of Singapore e Tsinghua ha tracciato un confine netto tra la pura generazione di immagini animate e la vera comprensione del mondo fisico. Attraverso la definizione di un nuovo framework chiamato OpenWorldLib, i ricercatori chiariscono che i modelli test-to-video, come Sora o Veo, non possono essere considerati simulatori della realtà poiché privi di capacità interattiva e di memoria a lungo termine. Oltre l’illusione visiva: perché generare video non significa capire il mondo. Il dibattito sull’intelligenza artificiale ha spesso sovrapposto la capacità di creare contenuti spettacolari alla reale comprensione delle leggi fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA video: perché Sora e Veo non capiscono davvero la realtà fisica

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