Lancia Thema 8.32 con motore Ferrari che piaceva a Gianni Agnelli

Il 23 aprile 1986, durante il Salone di Torino, la casa automobilistica presenta una versione speciale della sua berlina di lusso. La vettura, chiamata Thema 8.32, monta un motore Ferrari. Questa versione è stata creata in edizione limitata e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presenza di questo modello ha rappresentato un momento particolare nella storia della casa, legato anche a figure di spicco del mondo imprenditoriale.

23 aprile del 1986: al Salone di Torino, la Lancia presenta una versione speciale della sua ammiraglia. Sotto il cofano ruggisce un 8 cilindri “made in Maranello”, che trasforma la berlina torinese in una vera supercar.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancia Thema 8.32 con motore Ferrari che piaceva a Gianni Agnelli Notizie correlate Leggi anche: Lancia Thema 2028: torna l’ammiraglia? Leggi anche: Addio al ’Drago’ Munari. La leggenda dei rally che piaceva a Ferrari e disse no a Williams Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Lancia Thema 8.32 con motore Ferrari che piaceva a Gianni Agnelli. Lancia Thema 8.32 con motore Ferrari che piaceva a Gianni Agnelli23 aprile del 1986: al Salone di Torino, la Lancia presenta una versione speciale della sua ammiraglia. Sotto il cofano ruggisce un 8 cilindri made in Maranello, che trasforma la berlina torinese in ... gazzetta.it Lancia Thema 8.32, una Rossa per tutti i giorniLa Thema è un' auto che non riesce a invecchiare, né a perdere fascino: questo lo ritroviamo anche in scala nelle varie versioni proposte sul mercato nel corso degli anni. Le due versioni che ... quattroruote.it