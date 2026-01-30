Viola il divieto e va dal padre Arrestato un 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver violato l’ordine del giudice e si è recato a trovare il padre. L’uomo, sottoposto a una misura che gli impediva di avvicinarsi a meno di un chilometro dal genitore, ha infranto il divieto e è stato fermato dai carabinieri di Guastalla. La vicenda nasce da un’indagine sui maltrattamenti domestici, avviata dopo la denuncia della vittima.

Ha violato l'ordine del giudice, che da un paio di settimane gli imponeva di restare ad almeno un chilometro di distanza dal padre, vittima di presunti maltrattamenti domestici emersi da un'indagine dei carabinieri di Guastalla, seguiti dalla denuncia della parte lesa. Accertamenti che hanno portato alla segnalazione alla magistratura del figlio di 42 anni, con l'aggiunta del provvedimento di allontanamento dall'abitazione del padre. Ma ieri notte, nonostante l'ordinanza del giudice, l'uomo si è recato nella casa del genitore, contravvenendo così agli obblighi a suo carico. La sua presenza non è passata inosservata e sono stati chiamati i carabinieri.

