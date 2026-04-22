L' alchimista e il cerusico | la storia dietro il mistero al Castello di Varano

Sabato 25 aprile 2026 si svolgerà al Castello Pallavicino di Varano una serie di visite guidate dedicate alla storia dell’alchimista e del cerusico. Le visite partiranno alle 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30, con una durata di circa un’ora. Il percorso permetterà di scoprire i dettagli delle figure storiche legate a questi ruoli, senza interpretazioni o approfondimenti di carattere simbolico.

Sabato 25 Aprile 2026Castello Pallavicino di Varano, Strada della Rocca 10, Varano De' Melegari (PR)Inizio turni alle ore: 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30Durata di visita e approfondimento tematico:L’Alchimista, spesso identificato come una sorta di stregone alla ricerca della.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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