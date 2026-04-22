L' albergo con la tecnologia rigenerativa del sonno | il primo in Italia è sul Garda

Un albergo sul Garda ha aperto le sue porte presentando un sistema tecnologico dedicato al miglioramento del sonno. Si tratta del primo in Italia a integrare questa tecnologia svizzera, che permette di offrire camere dotate di dispositivi avanzati per il riposo. L’hotel si trova a Manerba del Garda e rappresenta un esempio di come la tecnologia possa essere applicata nel settore alberghiero per favorire un sonno di qualità.

Tecnologia svizzera, eleganza italiana: anzi, gardesana. Camere hi-tech per un riposo mai visto e che fa bene anche alle nostre cellule: le prime in Italia sono state inaugurate all'Hotel Splendid Sole di Manerba del Garda. Si fanno chiamare Regeneration Suites e come detto sono le prime "suite.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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