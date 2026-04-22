L' Aics rilancia CorrItalia con un pensiero a Galileo

Domenica 26 aprile si terrà a Firenze la 32ª edizione di Corritalia, una manifestazione promossa da Aics che coinvolge atleti e appassionati di tutto il paese. La corsa è arrivata alla sua edizione annuale e si svolge nel capoluogo toscano, con un percorso che attraversa diverse zone della città. L’evento, dedicato anche alla promozione del benessere e della valorizzazione territoriale, si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Firenze, 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile torna a Firenze la 32ª edizione di Corritalia, appuntamento nazionale promosso da Aics che coniuga attività fisica, benessere e valorizzazione del territorio. Il cuore organizzativo è affidato all’Aics Firenze, con partenza e arrivo dall’impianto sportivo dell’Assi Giglio Rosso. L’edizione 2026 introduce una novità significativa: la prima “Corsa di Giramonte – Corri nei luoghi di Galilei”, una camminata ludico-motoria che si sviluppa lungo itinerari legati alla figura di Galileo Galilei. Un tracciato inedito che attraversa le colline fiorentine, toccando zone di grande fascino come Pian dei Giullari e Arcetri, offrendo scorci di valore storico e paesaggistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Aics rilancia CorrItalia, con un pensiero a Galileo Notizie correlate Frosinone, Corritalia 2026In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Divisione regionale 1. Aics, che tonfo con gli AviatorsSconfitta senza appello per l’Aics Forlì, che cade in casa 52-87 (13-18; 22-35; 36-68) contro gli Aviators Lugo, seconda forza del campionato. Aggiornamenti e contenuti dedicati L'Aics rilancia CorrItalia, con un pensiero a GalileoFirenze, 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile torna a Firenze la 32ª edizione di Corritalia, appuntamento nazionale promosso da Aics che coniuga attività fisica, benessere e valorizzazione del ... lanazione.it Corritalia 2026: 10mila podisti tra i borghi di 24 città d'ItaliaForlì-Cesena, 23 mar. (askanews) - Ventiquattro città, un'unica corsa. Corritalia, la trentatreesima edizione della manifestazione podistica nazionale di AiCS, l'Associazione italiana cultura sport, ... quotidiano.net