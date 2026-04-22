La Vbs scopre le avversarie Torneo a dieci squadre

È stata resa nota la lista delle dieci squadre che parteciperanno alla fase finale del campionato di beach soccer 2026. La poule Scudetto vedrà confrontarsi squadre di diverse città, tra cui il Viareggio, insieme a Cagliari, Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Pisa, Sambenedettese e We Beach Catania. L’inizio del torneo è previsto nei prossimi mesi, con le squadre che si preparano alle prime sfide ufficiali.

Si alza il velo sulla Serie A di beach soccer 2026. È stato infatti ufficializzato l’elenco delle dieci squadre che comporranno la poule Scudetto: il Viareggio dovrà vedersela con Cagliari, Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Pisa, Sambenedettese e We Beach Catania. Per la Vbs (una delle società più longeve del movimento) si tratta della 16ª partecipazione consecutiva. Il calendario verrà poi reso noto in seguito, così come quello della Coppa Italia 2026. Confermata la formula del campionato, ormai invariata da 5 stagioni: accederanno alla fase finale per l’assegnazione del titolo le prime sette classificate della poule Scudetto e la vincitrice della Poule Promozione, che conquisterà anche l’accesso diretto alla Poule Scudetto 2027.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vbs scopre le avversarie. Torneo a dieci squadre Notizie correlate La Russia tra le squadre presenti al torneo Gallini - Cornacchia 2026Ci sarà anche la Russia al torneo Gallini e Cornacchia in programma dal 3 al 6 aprile 2026.