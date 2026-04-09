La strada di Roma eletta tra le 10 più belle d’Europa | ecco dove si trova

Una strada di Roma è stata inserita tra le dieci più belle d’Europa. La strada si trova nel centro storico ed è conosciuta per i suoi edifici antichi e le caratteristiche architettoniche. La sua posizione e l’aspetto particolare attirano molti visitatori. La classificazione è stata pubblicata da una guida turistica internazionale, che ha preso in considerazione vari aspetti estetici e storici. La notizia ha suscitato interesse tra appassionati di viaggi e residenti.

Sappiamo benissimo che Roma è probabilmente la città più bella del mondo, ma c’è un dettaglio sui suoi scorci urbani che talvolta sfugge anche chi in questa città ci è nato e cresciuto: una sua strada è stata inserita nella lista di quelle più belle d’Europa, conquistandosi di diritto un posto nella top ten continentale. Ma qual è questa strada così iconica? E cosa è riuscito a far sì che conquistasse la classifica internazionale? LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Roma: qual è la sua strada più bella (nella top ten Europea). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Mario Schifano al Palazzo delle Esposizioni Roma Ogni cosa può essere fatta almeno in due modi. Ad esempio, puoi colorare dentro i bordi, oppure uscire fuori. Puoi stare fermo davanti a una tela e osservarla, oppure puoi trascinare il presente dentro di essa - facebook.com facebook

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