La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti

La Protezione civile della regione ha diffuso un avviso di allerta meteo a causa di venti intensi provenienti da nord-est. Secondo le valutazioni del Centro funzionale, si prevedono raffiche di vento molto forti e un mare agitato che potrebbe causare mareggiate sulle coste esposte. La situazione riguarda un'area specifica e si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Durata e aree coinvolteL’avviso riguarda tutta la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ANCHE DOMANI, MERCOLEDI' 7 GENNAIO, ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA Notizie correlate La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo arancioneLa Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle 6 di domenica 15 febbraio,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo del 21 e del 22 aprile 2026; Volontariato di Protezione civile, rinnovata la Rappresentanza regionale, partecipazione e rafforzamento del sistema con la capacità di anticipare le emergenze; Protezione civile. Attivo il canale whatsapp di Allerta Meteo ER; Allerta meteo Gialla prorogata fino alle 12 di domani. Vento forte e mareggiate, Protezione civile: allerta meteo in Campania dalle 20 di oggiLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato ... salernonotizie.it Allerta meteo della protezione civile su tutta la CampaniaLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato ... napolitoday.it RINASCE L'AREA ABBANDONATA DAGLI ANNI '80: ECCO COSA DIVENTERA' https://www.friulioggi.it/palmanova/area-edimil-palmanova-sede-protezione-civile-22-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook Fare bene protezione civile vuol dire rispondere alle esigenze del territorio e per farlo è fondamentale l’azione di tutte le amministrazioni, statali e territoriali. #ditutticontutti x.com