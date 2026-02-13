La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo arancione

La Protezione civile della Campania ha diramato un’allerta meteo arancione. La causa è l’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Africa. L’allerta sarà valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, fino alle 6 di domenica 15 febbraio. La perturbazione porterà piogge intense e venti forti su tutta la regione, tranne le zone dell’Alta Irpinia e del Tanagro, che resteranno escluse. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio.

La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle 6 di domenica 15 febbraio, su tutta la Campania, ad esclusione delle sole zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Si prevedono forti temporali con alcune distinzioni in.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

