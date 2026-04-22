La prima edizione di Ghemme in festa | eccellenze vino e tradizioni per la patronale

Il borgo di Ghemme si appresta a ospitare la prima edizione di “Ghemme in Festa”, una manifestazione dedicata alle eccellenze locali, al vino e alle tradizioni. L’evento si svolgerà in occasione della festa patronale della Beata Panacea e coinvolgerà il centro abitato con varie iniziative. La manifestazione mira a valorizzare le caratteristiche culturali e gastronomiche della zona, attirando visitatori e appassionati del territorio.

Il borgo di Ghemme si prepara a lanciare la prima edizione di “Ghemme in Festa”, una nuova manifestazione che animerà il centro abitato in occasione della festa patronale della Beata Panacea. L'evento, organizzato dal Comune, si svilupperà in due blocchi: il primo weekend del 25 e 26 aprile e un.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Gaia per la Festa Patronale di Lesinaè arrivato il momento che tutti attendiamo: il programma ufficiale della Festa di San Primiano Martire 2026 è pronto! Il nostra paese si prepara a... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La prima edizione di Ghemme in festa: eccellenze, vino e tradizioni per la patronale; Ghemme in Festa, cinque giorni tra vino, tradizioni e sapori nel cuore del paese; Sagre - Feste - Manifestazioni a : Hone, San Ponso, Montà, San Giorgio Monferrato, Cortemilia, Ghemme, Pinerolo, Chivasso, Frabosa Sottana, Cavour, Giaveno, Motta di Costigliole d'Asti, Buttigliera d'Asti, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Brusasco, Luse; 4° Torneo Città di Ghemme (FIGC Piemonte Valle d'Aosta). Torna l'appuntamento con la Mostra del Vino di Ghemme. Le date e le novità - facebook.com facebook