La prevenzione si tinge di rosa nella Open Week della Breast Unit di Aoui

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha avviato una settimana dedicata alla salute femminile, organizzata in collaborazione con la Fondazione Onda. Durante questa iniziativa, saranno svolti incontri e attività di sensibilizzazione incentrate sulla prevenzione e la cura della salute delle donne. La settimana si svolge presso la Breast Unit dell'ospedale, con l'obiettivo di promuovere comportamenti di prevenzione e informazione.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) inaugura una settimana interamente dedicata alla salute della donna, promossa in collaborazione con Fondazione Onda. In occasione della 11° Giornata nazionale della salute della donna, che ricorre il 22 aprile, gli ospedali cittadini.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Prevenzione e diagnosi tumore seno, a Roma nuova Breast Unit(Adnkronos) – Da domani sabato 7 marzo, vigilia della Giornata internazionale della donna, Roma potrà contare su una nuova Breast Unit. Napoli si tinge di rosa: evento per la prevenzione del tumore al senoMartedì prossimo alle ore 19, Palazzo Petrucci a Napoli ospiterà l’iniziativa Donne per le Donne, un evento organizzato dal Comitato Campania di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La prevenzione si tinge di rosa nella Open Week della Breast Unit di Aoui; Prevenzione femminile, visite gratuite all’ospedale di Senigallia; Dal 22 al 29 aprile l’Asst Valle Olona si tinge di rosa; Cagliari, il Bastione Saint Remy si tinge di rosa per le malattie rare. #Laprimacosabella: la prevenzione si tinge di rosa, torna la open week sulla salute della donnaDal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti per le pazienti anche in numerosi nosocomi dell'Isola per l'iniziativa di Fondazione Onda ... rainews.it Open Week sulla salute della donna, prevenzione e medicina di genere al centro: torna l'iniziativa Inrca nelle MarcheL'Open Week si conferma così un appuntamento di riferimento per la sanità territoriale, capace di coniugare informazione, diagnosi precoce e accessibilità. Un'iniziativa che rafforza il legame tra ... corrierenews.it La salute delle donne al centro! In occasione della Open Week sulla Salute della Donna, la Breast Unit (nel video la dott.ssa Francesca Pellini direttore della chirurgia senologica) dell’AOUI di Verona scende in campo con un programma dedicato alla preve - facebook.com facebook (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 23 APRILE . Leggi qui la notizia tinyurl.com/3k983he5 x.com