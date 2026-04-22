Nel Polo culturale Le Clarisse si terrà oggi alle 18 un incontro dedicato alla ‘postfotografia’, all’interno di un ciclo di lezioni sull’estetica ribelle. L’evento fa parte di un percorso di riflessione critica sull’arte contemporanea, diretto dal direttore Mauro Papa. La discussione si concentrerà sulle tematiche legate a questa forma artistica e alle sue caratteristiche distintive.

Nel Polo culturale Le Clarisse, oggi alle 18, si terrà un nuovo incontro del ciclo di lezioni dedicate all’estetica ribelle, percorso di riflessione critica sull’arte contemporanea diretto dal direttore Mauro Papa. L’appuntamento sarà dedicato al tema della postfotografia e dell’intelligenza artificiale generativa, affrontando una delle questioni più attuali del dibattito visivo contemporaneo: il rapporto tra immagine, tecnologia e idea di bellezza. ‘Postfotografia, intelligenza artificiale generativa. Quale bellezza? Pensieri di un (vecchio) fotografo’ è il titolo dell’incontro coordinato dal fotografo Carlo Bonazza (nella foto), che...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’postfotografia’ spiegata da Bonazza

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