Il 22 gennaio 2026, un ex militare dei Carabinieri ha visitato una scuola di Polinago per mostrare alcuni oggetti storici legati alla Prima guerra mondiale. Durante l’incontro, ha condiviso testimonianze di soldati provenienti dall’Appennino modenese, offrendo ai giovani studenti della classe 3B un’occasione di conoscere meglio quel periodo attraverso racconti diretti e reperti storici.

Il 22 gennaio 2026, l’ex militare dell’Arma dei Carabinieri Alessandro Canovi, appassionato di storia, è venuto a scuola per presentare alcuni oggetti storici e raccontare testimonianze di soldati provenienti dall’ Appennino modenese agli alunni della classe 3B di Polinago. Questo incontro è stato importante per ricordare lo sforzo e i sacrifici fatti dai nostri antenati durante la Prima Guerra Mondiale. La guerra iniziò nel 1914, dopo l’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria da parte dello studente Gavrilo Princip. Dopo questo fatto, l’Impero austro-ungarico dichiarò guerra alla Serbia e iniziò il conflitto. Durante la guerra si formarono due alleanze: la Triplice Intesa (Francia, Russia e Regno Unito) e la Triplice Alleanza (Germania, Impero austro-ungarico e Italia, che però all’inizio non entrò subito in guerra).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Armature e documenti, la prima guerra mondiale spiegata da Canovi

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