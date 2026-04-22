La novità dei due marchi della grande distribuzione a Macfrut visita agli stand delle cooperative di Legacoop

A Macfrut, la fiera dedicata all'ortofrutta, si sono svolte visite agli stand di due importanti marchi della grande distribuzione, attirando numeri da record e contatti provenienti da diversi paesi. L'evento ha visto una forte partecipazione di cooperative associate a Legacoop, confermandosi come una delle principali occasioni di incontro e scambio nel settore. La manifestazione si è rivelata un momento chiave per la promozione e lo sviluppo commerciale della produzione locale.

Numeri da record e contatti commerciali da tutto il mondo: Macfrut si conferma appuntamento imperdibile per l’ortofrutta romagnola. Il mondo cooperativo è tra i protagonisti della 43esima edizione della kermesse, con una delle grandi novità di quest’anno: la presenza tra gli espositori di due.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il gruppo della Grande distribuzione organizzata per la prima volta a Macfrut 2026: "Asset strategico"Gruppo VéGé, primo Gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, per la prima volta partecipa a Macfrut, fiera internazionale della filiera... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La novità dei due marchi della grande distribuzione a Macfrut, visita agli stand delle cooperative di Legacoop; Ufficialmente avviata l’edizione 2026 di Macfrut; L’Orto di Eleonora: a Macfrut debuttano Stellata e Mini Mini, due angurie distintive; Agribologna presenta le sue novità a Macfrut. Agribologna presenta le sue novità a MacfrutDue nuove referenze arricchiscono la proposta Questo l’ho fatto io. Per Fresco Senso arriva la linea Veggie & Fruit ... myfruit.it Macfrut, Coop e Conad visitano gli stand delle cooperativePresenze internazionali, numeri in crescita e un ruolo sempre più centrale del mondo cooperativo: è il quadro tracciato da Legacoop Romagna in occasione di ... chiamamicitta.it TVA Sicilia. . Rimini. La Sicilia protagonista al Macfrut 2026. Ieri l’inaugurazione alla presenza del ministro Lollobrigida: con l’assessore regionale all’Agricoltura, Sammartino, ha visitato gli stand di organizzazioni e produttori siciliani - facebook.com facebook – Un incontro che ha messo in relazione ricerca, formazione e mondo produttivo. @Cia_Agricoltura #Macfrut2026 @agrarioparolini x.com