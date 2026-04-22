Negli ultimi tempi, i club di ciclismo stanno diventando protagonisti nello sport urbano. Sempre più persone scelgono questi spazi non solo per allenarsi, ma anche per socializzare e trascorrere il tempo in compagnia. La presenza di gruppi organizzati e iniziative dedicate ha portato a una crescita dell'interesse verso questa modalità di praticare il ciclismo, trasformandolo in un fenomeno di tendenza tra gli appassionati.

Ci sono segnali evidenti che i club hanno conquistato la scena dello sport urbano. Non solo per allenarsi, ma per divertirsi e conoscere persone con la stessa attitudine. E' successo con il running, sta accadendo con il ciclismo. E' una scelta identitaria: si corre o si pedala magari senza l’ossessione del cronometro, ma con l’idea che condividere la fatica la renda più efficace e più intensa. Quando ci si incoraggia a vicenda, inevitabilmente si spinge un po’ di più. Tutti pazzi per il cycling?. Dopo il covid il ciclismo ha preso il centro della scena urbana e non solo per ragioni sportive. È diventato oggetto culturale, gesto ecologico, segno di appartenenza.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La new wave del ciclismo, così i club si sono presi la scena

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