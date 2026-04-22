Mentre i leader della sinistra europea si ritrovano a Barcellona per un evento internazionale, a Madrid si svolge un procedimento giudiziario che coinvolge un politico di spicco. La moglie di quest’ultimo è stata coinvolta in uno scandalo e l’uomo non ha più risposto alle richieste di una nota showgirl. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e inchieste che coinvolgono diversi esponenti politici e personalità pubbliche, alimentando l’attenzione dei media.

C’è chi la chiama coincidenza, chi ironia della storia. Fatto sta che mentre la sinistra europea si riunisce a Barcellona per celebrare se stessa per il Global Progressive Mobilisation, a Madrid va in onda un’altra puntata della sua serie più longeva: quella in cui il potere inciampa nei tribunali. Protagonista, questa volta, la moglie del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, finita al centro di un’inchiesta per corruzione che ricorda, almeno per suggestione, una versione iberica di Mani Pulite. Il nome dei promotori dell’esposto? “Manos Limpias”. L’ennesima puntata della “fiction socialista”. Le accuse sono pesanti: traffico di influenze, corruzione negli affari, appropriazione indebita e malversazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La moglie di Sánchez travolta dallo scandalo… e lui non risponde più a Valeria Marini. Nuova puntata della “fiction socialista”

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