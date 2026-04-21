Non ho detto balle | Valeria Marini chiarisce la storia della chat con Sanchez

Valeria Marini è intervenuta nello studio di Bella Mà, condotto da Pierluigi Diaco su Rai2, per fare chiarezza su una presunta chat con il premier spagnolo Pedro Sanchez. La showgirl ha dichiarato di non aver mai mentito riguardo a quella conversazione, che aveva menzionato alcune settimane prima in televisione. La discussione si è concentrata sulla verifica delle sue affermazioni e sulla natura delle comunicazioni con l'esponente politico.

Oggi Valeria Marini è tornata nello studio di Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai2, ed ha parlato della sua presunta corrispondenza con il premier spagnolo Pedro Sanchez, di cui aveva accennato in tv qualche settimana fa. Una conversazione surreale alla fine della quale la showgirl ha ammesso che non c’è stato nessuno scambio di messaggi con “il presidente della Repubblica Spagnola”. Ecco tutta la verità oggi a #bellama sulla famosa chat tra Valeria Marini e Pedro Sanchez. pic.twitter.com1BIgb14ol1 — J ker (@potterhead1000) April 21, 2026 In studio Diaco ha introdotto l’argomento Sanchez senza troppa diplomazia: “In.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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