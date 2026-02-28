Stasera si conclude il festival della canzone italiana a Sanremo 2026, con Arisa e Serena Brancale che continuano a mantenersi tra i primi cinque posti della classifica. Sul palco si esibisce anche Ermal Meta, che partecipa alla manifestazione con il suo brano. La serata finale vede quindi protagonisti artisti già consolidati e in testa alle preferenze del pubblico.

Finisce stasera il festival della canzone italiana. La pattuglia pugliese e lucana ha delle ottime possibilità di arrivare molto in alto, considerato che Arisa e Serena Brancale sono state costantemente nel quintetto di testa della classifica. Ermal Meta poi è in crescendo con la sua "Stella Stellina" che ha lasciato il segno. Ieri la serata delle cover, con i duetti. Fiorella Mannoia è stata eccezionale nella sua interpretazione, accanto a Michele Bravi, di "Domani è un altro giorno". 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sanremo 2026, serata finale: Arisa e Serena Brancale sempre tra i primi cinque, sale Ermal Meta Festival della canzone italiana

