La cura del territorio per gestire il rischio idrogeologico

Il 4 novembre 1966, un'alluvione colpì duramente Firenze, sommergendo la città sotto un'ondata di fango e acqua. L'evento causò ingenti danni al patrimonio urbano e rappresentò un momento di svolta nella gestione del rischio idrogeologico. Da allora, si sono intensificati gli interventi per la cura del territorio e la prevenzione di disastri simili, con l'obiettivo di ridurre le conseguenze di future emergenze naturali.

Il 4 novembre 1966 l’Arno sommerse Firenze sotto un mare di fango, un evento tragico che segnò la città devastandone il patrimonio. Oggi, con l’intensificarsi degli eventi climatici estremi, la prevenzione del rischio idrogeologico è una necessità assoluta che richiede un approccio integrato basato sulla cura del territorio. È fondamentale, innanzitutto, arginare il consumo di suolo: la cementificazione impermeabilizza le superfici, impedendo il naturale assorbimento delle piogge e aumentando i volumi dell’acqua in circolo. A questo va affiancata la riforestazione dei bacini idrografici, poiché la vegetazione montana agisce come una spugna naturale che stabilizza i versanti e rallenta la corsa dell’acqua verso valle.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cura del territorio per gestire il rischio idrogeologico Alluvioni ed emergenze, la proposta del Consorzio Spurghisti Associati Notizie correlate Molise: tra rischio idrogeologico e sfide per la sicurezza del territorioIl fragile equilibrio tra l’uomo e la terra che lo ospita si è spezzato, lasciando dietro di sé una scia di incertezza che attraversa ogni fibra del... Leggi anche: Niscemi sotto la lente delle Regioni: fragilità del territorio e rischio idrogeologico al centro del dibattito. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutto pronto per il primo Festival della Custodia: il territorio si racconta attraverso chi se ne prende cura; Pulire le strade, prendersi cura del territorio: a La Materia del giorno raccontiamo come si fa; Festa di Primavera, comunità in azione per la cura del territorio tra Allerona e Villalba; Informazione, protezione civile e difesa del territorio: un pezzo di Autonomia trentina. Giornata della cura del territorio: con Amiu e Aster anche tanti cittadini. Salis: I bimbi imparino a prendersi cura della cittàLa sindaca dai giardini Gianni Rodari, sede di uno dei nove interventi, fa il punto anche sul Carlo Felice: «Bisogna dare alla cittadinanza notizie vere. ilsecoloxix.it Giardini, panchine e arredo urbano, la cura del territorio fa tappa a Sestri PonenteIl secondo appuntamento dell’iniziativa del Comune con Municipi, Aster e Amiu, dedicata ai piccoli interventi necessari a migliorare la vivibilità dei ... genova.repubblica.it “Dall’Alzheimer al momento non si può guarire. L’unica cura è l’amore di chi ti resta accanto, per tenere vivi i ricordi e allontanare la paura di restare soli”. Così Edoardo Leo ha parlato del suo film "Per te" (ispirato a una storia vera) in cui interpreta un padre m facebook La BCE di Lagarde avverte gli Stati, ma la sua vera cura è la recessione x.com