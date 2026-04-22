La Cina progetta una serra sulla superficie lunare

Un team cinese coinvolto nello studio dell’esplorazione lunare ha pianificato di installare una serra sulla superficie della Luna. L’obiettivo è condurre ricerche in ambiente lunare attraverso questa struttura. La proposta è stata annunciata come parte di un progetto di ricerca legato alle future missioni spaziali. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per l’avvio delle attività o l’installazione della serra.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un team cinese impegnato nell’esplorazione lunare intende condurre ricerche su una serra da installare sulla superficie della Luna. Lo ha affermato ieri Wang Qiong, ingegnere spaziale senior dell’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA), nel corso di una conferenza stampa a Pechino. Sfruttando tecnologie di costruzione per la superficie lunare, il team punta a realizzare una serra che aiuti rover e robot a resistere in modo più agevole ed efficace alle condizioni estreme della notte lunare, ha dichiarato Wang, ricercatore del Centro per il programma spaziale e di esplorazione lunare della CNSA. La notte lunare, lunga 14 giorni e con temperature che possono scendere fino a meno 200 gradi Celsius, rappresenta una sfida estrema.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Notizie correlate

Missione lunare in arrivo: nuovi esploratori preparano il passo verso una presenza duratura sulla superficie marziana.Un nuovo capitolo dell’esplorazione spaziale si sta per aprire con l’avvicinarsi di una missione lunare di portata storica.

Corridoi strategici, IA, Difesa: così la Cina progetta il suo futuroLa Cina si sta preparando ai prossimi cinque anni affinando un piano che punta a rafforzare sicurezza economica, autonomia tecnologica e capacità...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Corrado Clini: la cooperazione Cina-UE ha grandi potenzialità, ma serve chiarezza; Hermès apre a Pechino e riscrive il negozio tra tradizione cinese e architettura contemporanea; La guerra in Iran arricchisce la Russia: a marzo volano petrolio e gas, comprati soprattutto da Cina e India; Nello Stretto di Hormuz la sfida tra dollaro e yuan: così la Cina prova a scalzare il biglietto verde.

La Cina progetta una serra sulla superficie lunarePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un team cinese impegnato nell'esplorazione lunare intende condurre ricerche su una serra da installare sulla superficie della Luna. Lo ha affermato ieri Wang Qiong, ... gazzettadiparma.it

La rincorsa alla Luna della Cina: «Lo sbarco ci sarà nel 2030»È partita la sfida a due con gli Usa. L'obiettivo a lungo termine è stabilire una presenza umana permanente sul satellite ... avvenire.it

LA CINA GUIDA LA TRANSIZIONE GREEN La #Cina accelera sulla transizione energetica con numeri e progetti concreti: Quasi 4 miliardi di kW di capacità installata di energia pulita, al 1° posto nel mondo; oltre il 30% della produzione totale di energia p x.com

Radio Cina Internazionale. . #storie #Fuorisalone #Milano #Cina Nel cuore dell'Università degli Studi di Milano, Carlo Biasia racconta il Fuorisalone di Milano come spazio di relazione tra discipline, culture e industrie. Tra installazioni interattive e contaminazi facebook