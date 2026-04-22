La cerimonia del 25 aprile a Lecco e nel territorio

Sabato 25 aprile si sono svolte le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione in città e nel territorio. Il Comune di Lecco, insieme alla Provincia e al comitato provinciale Anpi, ha organizzato le cerimonie ufficiali per ricordare questa ricorrenza. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. Le celebrazioni si sono svolte in modo tradizionale, nel rispetto delle modalità previste.

Sabato 25 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d'Italia, il Comune di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Lecco e il comitato provinciale Anpi di Lecco, promuove le consuete celebrazioni istituzionali in città.Il programma prevede alle 9.15 la santa messa al.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il 25 aprile in e-bike tra città murate, orizzonti e sapori del territorioUn’intera giornata da vivere all’aria aperta, tra storia, natura e tradizioni locali: in occasione del 25 aprile ti proponiamo un tour in e-bike... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'evento | La cerimonia del 25 aprile a Lecco e nel territorio; 81° Anniversario della Liberazione; Lecco: il programma delle celebrazioni del 25 Aprile; 25 aprile: le celebrazioni a Lecco in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. 25 aprile: le celebrazioni a Lecco in occasione dell’81° anniversario della LiberazioneAlle 9.15 la santa messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria. Dalle 10.15 il corteo e alle 11 in piazza Cermenati la cerimonia istituzionale ... lecconotizie.com Al Teatro della Società la festa della Polizia: Non solo numeri, ecco come intercettiamo il senso di insicurezzaTra i 78.000 controlli e l'ironia di Maria Amelia Monti, Lecco celebra la Polizia in un teatro gremito: tutti i nomi dei premiati e i dati sulla zona rossa ... leccotoday.it Corsa in montagna. Falchi Lecco: tutto pronto per il Trofeo Adelfio Spreafico 2026 - facebook.com facebook Centro estivo, quanto ci costi: la denuncia di una mamma di Lecco per l’estate dei suoi bambini milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com