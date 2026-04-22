Juventus Montella Spalletti è un genio Yildiz devastante

Il commissario tecnico della Turchia ha commentato positivamente il lavoro di Luciano Spalletti alla Juventus, definendolo un “genio”. Inoltre, ha parlato di Kenan Yildiz, descrivendolo come devastante. Montella ha espresso queste valutazioni in un’intervista, senza ulteriori commenti o approfondimenti sulle motivazioni. La discussione si è concentrata sui ruoli dei due allenatori e sulle prestazioni del giovane attaccante turco.

Il CT della Turchia Vincenzo Montella ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti alla Juventus e ha poi parlato della posizione di Kenan Yildiz. Montella incorona Spalletti: “È un genio”. E su Yildiz: “È devastante”. La serata di Sky Calcio Club ha ospitato un osservatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Montella “Spalletti è un genio, Yildiz devastante” LA PRIMA JUVENTUS DI SPALLETTI | Con Lavagna Tattica Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Montella “Yildiz deve essere aiutato, è fortissimo” Montella: «Spalletti ideale per la Juve, Yildiz talento puro come Yamal. Osimhen fenomeno unico, Galatasaray inferno per gli avversari»In un contesto di grande attesa per la partita tra Galatasaray e Juventus, il commissario tecnico della nazionale turca ha espresso le proprie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Yildiz devastante, la profezia di Montella. E poi il monito a Spalletti: Per favore…; Spalletti: Fatta un'ottima gara dall'inizio alla fine; Spalletti è un genio. Yildiz sulla sinistra è devastante: le parole di Vincenzo Montella; Juve, Spalletti: Yildiz a riposo, Holm sostituito per precauzione. Spalletti prepara Milan-Juve con un dubbio enorme: dentro o fuori, cambia tutto cosìOggi ripresa degli allenamenti alla Continassa in vista della notte di San Siro. Capitolo Vlahovic: l’orizzonte è la sfida col Verona ... tuttosport.com Pagina 3 | Spalletti, c'è un detto per la Juve. L'aneddoto Agnelli per capire: Tutti i momenti...Era fondamentale non sbagliare l'atteggiamento, le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria contro il Bologna ... tuttosport.com Il nome di #Pellegrini ritorna ad essere accostato alla #Juventus per la prossima estate Voi lo vorreste in bianconero Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook #MilanJuventus, milioni investiti ma pochi gol segnati: il flop dell'attacco - #MilanJuve @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan @juventusfc #Juventus #Juve x.com