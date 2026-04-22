Juventus Di Canio Spalletti è la cosa migliore capitata alla Juve in 5 anni

Dopo la vittoria della Juventus contro il Bologna, Paolo Di Canio ha espresso un giudizio positivo sul tecnico degli avversari, affermando che Spalletti rappresenta la miglior scelta degli ultimi cinque anni per la squadra. La partita ha suscitato interesse tra gli opinionisti di Sky Calcio Club, che hanno analizzato anche le recenti dinamiche della squadra torinese. La discussione si è concentrata anche sulle recenti performance e sui cambiamenti nel team.

Juve, Di Canio senza filtri: “Spalletti il miglior arrivo degli ultimi 5 anni”. Il successo della Juventus contro il Bologna non ha convinto solo la classifica, ma ha letteralmente conquistato gli opinionisti di Sky Calcio Club. In particolare, Paolo Di Canio si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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