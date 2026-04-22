Juve pronto un super regalo per Spalletti | arriva dalla Roma

La Juventus sta preparando un importante rinforzo per la prossima stagione, con un acquisto proveniente dalla Roma. Il tecnico Spalletti, che guida la squadra bianconera, ha espresso la volontà di rafforzare il suo organico. La società sta definendo gli ultimi dettagli per portare a termine l’operazione, che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per la formazione.

Spalletti vuole una super Juve in vista della prossima stagione e ora la Juve è pronta ad accontentarlo: i dettagli. Con la convincente vittoria interna contro il Bologna, la Juventus ha consolidato il quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Ora il vantaggio su Como e Roma è salito a cinque lunghezze quando mancano 5 turni al termine del campionato: i bianconeri non vogliono assolutamente abbassare la guardia, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Pellegrini (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno dei principali...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, pronto un super regalo per Spalletti: arriva dalla Roma Juve-Roma 2-1, Spalletti su Zhegrovra e l'equilibrio della squadra Notizie correlate Juve, colpo grosso: il regalo per Spalletti arriva dal LiverpoolLa Juve guarda in casa Liverpool per rinforzare la propria rosa in vista dell’estate: ecco l’ultima idea dei bianconeri. Pisa travolto a Torino dalla Juve: 4-0. Bianconeri: regalo di compleanno a Spalletti. PagelleTORINO – La Juventus dilaga con il Pisa in casa e ritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Surrey 89ers - Newcastle Eagles in Diretta Streaming | DAZN IT; Svelata una clausola nel rinnovo di contratto pronto per il Capitano della Juventus Manuel Locatelli; Inter, Marotta fa un colpo in casa della Juventus: arriva Sbravati per il settore giovanile; Milan-Juve è già iniziata! Il DS Tare lancia la sfida: Mancano 6 finali, vogliamo un bonus per il finale di stagione. Juve, offertona a Bernardo Silva: pronto un triennale per convincere la stella del CityI bianconeri provano a tentare il portoghese che si svincola a giugno e ad agosto compirà 32 anni: tre stagioni più l'opzione per una quarta ... gazzetta.it Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagliSvolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano ... calciomercato.it #Allegri #Juve Tutti i meriti del tecnico nella sua seconda avventura in bianconero x.com Intreccio pericoloso per Nico Gonzalez: se non gioca 45’ le prossime gare, torna a Torino. Il piano dell’Atletico. #NicoGonzalez #Juve #AtleticoMadrid #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook