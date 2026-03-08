Pisa travolto a Torino dalla Juve | 4-0 Bianconeri | regalo di compleanno a Spalletti Pagelle

TORINO – La Juventus dilaga con il Pisa in casa e ritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese. Spalletti festeggia al meglio i suoi 67 anni con un 4-0 che avvicina i bianconeri alla Roma per la lotta Champions in attesa della sfida dei giallorossi contro il Genoa domani. I toscani lottano per un tempo, poi nella ripresa crollano sotto i colpi di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Il Pisa resta ultimo e la salvezza è sempre distante 9 lunghezze. La Juve sale a 50 punti e ora ha l'obiettivo della continuità nei prossimi impegni contro Udinese e Sassuolo prima della sosta. La squadra bianconera si sblocca dopo quattro gare a secco in campionato e con lei si sblocca anche Kenan Yildiz, che non segnava in campionato dal 25 gennaio scorso.