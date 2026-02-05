Pellegrini Ibra Pennetta La caccia ai tedofori vip

La Fiamma olimpica sta per arrivare a Milano, dove si terranno le tappe finali del suo percorso. Dopo aver attraversato tutta l’Europa, il viaggio è ormai agli ultimi giorni: la fiamma, partita ad Atene il 4 dicembre, sta per fare il suo ingresso in città. Tra i tedofori scelti ci sono anche personaggi noti come Pellegrini, Ibra e Pennetta, pronti a portare avanti questa tradizione. La corsa verso le Olimpiadi entra nel vivo, e Milano si prepara ad accogliere l’ultimo grande momento di questa staff

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.