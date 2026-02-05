Pellegrini Ibra Pennetta La caccia ai tedofori vip
La Fiamma olimpica sta per arrivare a Milano, dove si terranno le tappe finali del suo percorso. Dopo aver attraversato tutta l’Europa, il viaggio è ormai agli ultimi giorni: la fiamma, partita ad Atene il 4 dicembre, sta per fare il suo ingresso in città. Tra i tedofori scelti ci sono anche personaggi noti come Pellegrini, Ibra e Pennetta, pronti a portare avanti questa tradizione. La corsa verso le Olimpiadi entra nel vivo, e Milano si prepara ad accogliere l’ultimo grande momento di questa staff
Rush finale. La Fiamma olimpica arriva a Milano per le tappe finali del lungo viaggi partito con l’accensione ad Atene lo scorso 4 dicembre. Oggi la tappa numero 60 e domani la 61, con caccia ai tedofori vip. Ieri a sorpresa è spuntato il rapper Usa Snoop Dogg a Gallarate, con tuta e fiaccola hi tech e una finta neve sparata sulla piazza per creare l’effetto Olimpiadi invernali. Duemila bambini delle scuole intorno, mosse di ballo, selfie con il sindaco Andrea Cassani e l’assessore regionale Francesca Caruso. Ha passato la torcia allo chef Davide Oldani. Questa mattina il viaggio riparte da Sesto San Giovanni alle 8. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
