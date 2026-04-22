Javier Martinez si sbilancia sul futuro | le parole che scatenano i fans

Durante una diretta su TikTok, il pallavolista argentino ha parlato del suo futuro, suscitando reazioni tra i fan. Martinez ha recentemente terminato il campionato di Serie A3 con la Terni Volley Academy, senza fornire dettagli specifici sui prossimi passi. La sua apparizione online ha attirato l’attenzione di molti sostenitori, che hanno commentato le sue parole e le possibili prossime mosse.

Javier Martinez ha sorpreso i fans con una diretta nel suo profilo Tiktok. Il pallavolista argentino ha appena concluso il campionato di A3 con la Terni volley academy. L'ex gieffino non è riuscito a portare la squadra alla salvezza nonostante sia stato nominato il top scorer della stagione. Il 31enne ha dichiarato ai fans in merito alla stagione non proprio brillante con la Terni volley academy: "Mi sto leccando le ferite della partita, non è andata come speravamo, ce l'abbiamo messa tutta, questo è un dato di fatto. Va bene lo stesso". Javier Martinez si è quindi sbilanciato sul suo futuro professionale, dichiarando: "Grazie per...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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