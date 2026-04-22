Isola Sacra Califano | Coinvolgere le scuole per piazza della Madonnella

Un rappresentante locale ha suggerito di coinvolgere le scuole per valorizzare la piazza della Madonnella a Isola Sacra, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il territorio, la sua storia e le giovani generazioni. La proposta arriva nel contesto di un intervento volto a migliorare gli spazi pubblici e a promuovere la partecipazione civica tra i cittadini più giovani. La discussione si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione della zona.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Una proposta per valorizzare la nuova piazza della Madonnella e rafforzare il legame tra Isola Sacra, la sua storia e le nuove generazioni. A lanciarla è la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, intervenuta ieri in occasione della cerimonia per il compleanno del Comune di Fiumicino. Califano ha spiegato di aver avanzato all’amministrazione comunale una proposta concreta per dare identità e significato alla nuova piazza della Madonnella, definita come il cuore storico e simbolico di Isola Sacra. Un luogo che, ha sottolineato, rappresenta da generazioni il centro della comunità isolana, fin dai tempi della bonifica, sotto la protezione della Madonna del Grano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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