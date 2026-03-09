Fiumicino potature su via della Scafa | modifiche alla viabilità tra piazza della Madonnella e il ponte

A Fiumicino, da oggi su via della Scafa sono in corso lavori di potatura degli alberi, che hanno portato a modifiche temporanee alla viabilità tra piazza della Madonnella e il ponte. La circolazione viene gestita diversamente fino a nuovo avviso per permettere il proseguimento delle operazioni di manutenzione. La deviazione si applica esclusivamente alla tratta interessata dai lavori e sarà in vigore per tutta la durata dell’intervento.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – Cambia temporaneamente la viabilità su via della Scafa per consentire il regolare svolgimento dei lavori di potatura delle alberature. A partire da lunedì 10 marzo e fino a fine lavori, nella fascia oraria 7-17.30, sarà infatti istituita una disciplina di traffico provvisoria lungo un tratto della strada. La modifica alla viabilità. Nel dettaglio, è prevista l’istituzione del senso unico alternato nel tratto di via della Scafa compreso tra piazza della Madonnella e il ponte della Scafa. Possibili disagi per gli automobilisti. Gli automobilisti in transito nella zona dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto e tenere conto di eventuali disagi o code, soprattutto nelle fasce di maggiore traffico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino, scavo alla rotatoria della Madonnella: istituita viabilità provvisoriaFiumicino, 22 gennaio 2026 – Nell’ambito dei lavori “realizzazione rotatoria, viabilità connessa e arredo urbano. Capodanno a Faenza: le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della LibertàIn occasione della "Festa di Capodanno", in programma mercoledì, l'Area Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina ha emesso un'ordinanza...