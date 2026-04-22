Io Gilda Giulia Di Quilio all' Off Off Theatre

All’OFFOFF Theatre il 29 e 30 aprile sarà rappresentato lo spettacolo “Io, Gilda”, diretto da Luis Ernesto Doñas. L’attrice protagonista interpreterà il ruolo principale, mentre il testo è stato scritto da Valdo Gamberutti e interpretato anche da John Zotti. La produzione mira a portare in scena una narrazione centrata sulla protagonista, con un’attenzione particolare alla messa in scena e alla recitazione.

All’OFFOFF Theatre, il 29 e il 30 aprile, arriva lo spettacolo “Io, Gilda”. In regia Luis Ernesto Doñas, che dirigerà l’interprete in scena con John Zotti nel testo firmato da Valdo Gamberutti.“Io, Gilda” è l’attraversamento del mito. Un viaggio intimo dentro l’immagine immortale di un’icona.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Giulia Di Quilio è “Io, Gilda”: debutto nazionale a ChietiCHIETI – Il Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti si prepara a ospitare un evento teatrale di eccezionale valore artistico: sabato 7 marzo alle 21 e... Debutto nazionale a Chieti per “Io, Gilda”, con l'attrice teatina Giulia Di Quilio al Piccolo teatro dello ScaloDebutto nazionale nella sua Chieti per l'attrice Giulia Di Quilio, protagonista dello spettacolo “Io, Gilda”.