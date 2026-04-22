Io Gilda Giulia Di Quilio all' Off Off Theatre

Da romatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’OFFOFF Theatre il 29 e 30 aprile sarà rappresentato lo spettacolo “Io, Gilda”, diretto da Luis Ernesto Doñas. L’attrice protagonista interpreterà il ruolo principale, mentre il testo è stato scritto da Valdo Gamberutti e interpretato anche da John Zotti. La produzione mira a portare in scena una narrazione centrata sulla protagonista, con un’attenzione particolare alla messa in scena e alla recitazione.

All’OFFOFF Theatre, il 29 e il 30 aprile, arriva lo spettacolo “Io, Gilda”. In regia Luis Ernesto Doñas, che dirigerà l’interprete in scena con John Zotti nel testo firmato da Valdo Gamberutti.“Io, Gilda” è l’attraversamento del mito. Un viaggio intimo dentro l’immagine immortale di un’icona.🔗 Leggi su Romatoday.it

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