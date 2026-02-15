Investito e ucciso in sella alla sua bici mentre si allenava | Palazzago piange il 19enne Francesco Mazzoleni

Barzana. Una domenica di sole, che avrebbe dovuto essere di vera festa, e che invece si è trasformata improvvisamente in tragedia: Francesco Mazzoleni, 19 anni da compiere il prossimo 8 marzo, originario di Gromlongo di Palazzago, ha perso la vita travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa. Una passione, quella della bici, che coltivava in modo serio sin da piccolo: gli inizi da G5 ad Almenno, poi il passaggio all’Uc Osio Sotto per la categoria Allievi e alla 3B Academy di Grumello del Monte: infine l’occasione tra gli Under 23 del GoodShop Team di Torino, formazione dilettante impegnata anche nel campo del sociale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Francesco Mazzoleni, 19enne di Gromlongo, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si allenava in bicicletta a Palazzago.

Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, è morto dopo essere stato investito mentre si allenava sulle strade di Barzana, in provincia di Bergamo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Travolto e ucciso sul raccordo Perugia-Bettolle, individuato l'investitore: si indaga per omicidio stradale; Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa; È morto Rossini, il gatto star dei social: investito e ucciso in pieno centro a Rovigo nel giorno di San Valentino; Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: l'uomo di Musk in Italia ha investito e ucciso un 18enne sulle strisce.

TRAGEDIA SULLE STRADE. INVESTITO E UCCISO FRANCESCO MAZZOLENI, AVEVA 18 ANNI. IN AGGIORNAMENTOUna tragedia scuote il mondo del ciclismo in una assolata domenica di febbraio: Francesco Mazzoleni, 18enne corridore bergamasco del Team Goodshop Yoyogurt, è stato investito in allenamento e ha perso ... tuttobiciweb.it

Investito e ucciso in sella alla sua bici mentre si allena: Palazzago piange il 19enne Francesco MazzoleniSi trovava sulla provinciale 175 a Barzana, a due passi da casa, e aveva appena terminato un lungo allenamento: militava nel Goodshop Team, squadra ciclistica dilettantistica piemontese. Il sindaco Bo ... bergamonews.it

Un’ennesima tragedia scuote il mondo del ciclismo. La vittima è Francesco Mazzoleni, 18enne bergamasco che correva per il Team Goodshop Yoyogurt, investito oggi mentre si allenava sulle strade di casa. facebook

Tragedia nel ciclismo: Francesco Mazzoleni, berganasco del Team Goodshop. è morto dopo essere stato investito durante l'allenamento. Aveva solo 18 anni. #ciclismo #incidentestradale tuttobiciweb.it/article/177117… x.com