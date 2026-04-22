Inter sono le 22 | 43 del 22 aprile 2024 | come si vince la seconda stella

Alle 22:43 del 22 aprile 2024, l’Inter ha vinto il suo ventunesimo scudetto, confermandosi campione d’Italia. Questa vittoria arriva dopo una stagione caratterizzata da numerosi incontri e risultati che hanno portato alla conquista del titolo. La squadra ha raggiunto il traguardo con una partita giocata in questa data, mentre i tifosi festeggiano il nuovo traguardo raggiunto dal club.

“Sono le 22 e 43 minuti del 22 aprile del 2024, l’Inter è campione d’Italia per la ventesima volta nel corso della sua storia leggendaria. La seconda stella è sul petto delle maglie nerazzurre. È finita così, nella notte più importante, nella notte che fa la storia, nella notte che Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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