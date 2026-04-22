Nelle ultime partite, l’Inter ha affrontato il Como prima di altri incontri con squadre come Sampdoria, Roma e Milan. Durante queste partite si sono viste diverse azioni spettacolari, tra cui un tiro da fuori area, un colpo di testa inaspettato e alcune giocate di un giovane talento ancora da perfezionare. La Curva Nord ha assistito a diverse rimonte e momenti di caos in campo, creando un’atmosfera intensa e imprevedibile.

Staffilata dalla distanza, un insolito colpo di testa e il caos creativo di un giovane gioiello ancora da sgrezzare. Doppio Hakan Calhanoglu e rete di Petar Sucic, sono bastati venti minuti di pazza Inter per ribaltare – ancora una volta – il Como e prendersi la finale di Coppa Italia. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, prima del Como. Sampdoria, Roma e Milan: tre pazze rimonte sotto la Curva Nord

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