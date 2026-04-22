Martedì 21 aprile 2026, la partita di calcio tra Inter e Como trasmessa su Canale5 ha registrato un pubblico di quasi 5 milioni di spettatori, diventando il principale evento televisivo della sera. La sfida, valida per la Coppa Italia, ha attirato un vasto pubblico davanti allo schermo, confermando l’interesse per questo tipo di competizioni sportive. La trasmissione ha dominato gli ascolti televisivi della serata, superando di gran lunga altri programmi in programmazione.

La serata di martedì 21 aprile 2026 è stata dominata dal grande evento sportivo che ha portato la Coppa Italia su Canale5, con l’incontro Inter-Como che ha attirato un pubblico massiccio, sfiorando la soglia dei 5 milioni di spettatori. Il dato della sfida calcistica si è inserito in un mosaico di ascolti che ha la partecipazione costante del pubblico generalista, tra grandi classici della fiction e appuntamenti informativi, segnando una serata di forte polarizzazione tra l’evento live e i programmi di approfondimento. Il trionfo del calcio e la forza dell’evento live. L’appuntamento con la Coppa Italia ha rappresentato il vero motore degli ascolti per l’intera rete, con la partita Inter-Como che ha registrato un totale di 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Como trionfa in ascolti: quasi 5 milioni di spettatori in TV

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