Innesti a Castiglione a Casauria | due appuntamenti tra memorie storiche e viaggi internazionali
Due appuntamenti a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, sono quelli previsti per Innesti, che si terranno a Castiglione a Casauria, che si trasformerà in un laboratorio di idee.Innesti è una rassegna culturale, che punta a rigenerare il tessuto sociale attraverso il confronto tra.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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