Infezioni in ospedale il Lazio valuta gli endoscopi monouso

Nell’ambito di un incontro organizzato dalla Regione Lazio, si è discusso della questione degli endoscopi monouso e del loro ruolo nel contrasto alle infezioni in ospedale. Durante l’appuntamento si è analizzato come il costo più basso di questi dispositivi non sempre corrisponda a un miglior rapporto qualità e sicurezza, evidenziando il problema delle infezioni legate all’assistenza sanitaria. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa scelta per la salute dei pazienti.

Il prezzo più basso non è sempre quello che conviene davvero, soprattutto se parliamo di salute. È il messaggio emerso dall’incontro sugli endoscopi monouso ospitato dalla Regione Lazio, che ha acceso i riflettori sul problema delle infezioni correlate all’assistenza. Le infezioni in ospedale. Ogni giorno tra l’8% e il 10% dei pazienti ricoverati negli ospedali laziali presenta un’infezione correlata all’assistenza. Su base annua la stima sfiora i 40mila casi. In questo contesto strumenti complessi e difficili da sterilizzare restano un punto critico: alcuni studi indicano che fino al 36% dei duodenoscopi può risultare contaminato nonostante le procedure di disinfezione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Infezioni in ospedale, il Lazio valuta gli endoscopi monouso Notizie correlate Bimba di 4 anni morta in ospedale, autopsia cerca infezioni latenti. E c’è un’indagine sul ricovero precedenteRimini, 22 marzo 2026 – È stato conferito ieri l’incarico per l’autopsia sulla bambina di quattro anni di origine ucraina morta il 14 marzo al pronto... Basta sprechi in fase struccaggio. Gli asciugamani monouso che proteggono la pelle e l’ambiente sono il mai più senza beautyPrendersi cura della pelle è importante, così come trattarla con i prodotti giusti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Demenza: rischio aumentato con infezioni batteriche gravi; Real Madrid, Asencio in ospedale per un'infezione batterica: ha perso 6 chili; Anziana ferita in ospedale: la Asl annuncia un'indagine interna; Super batteri e nuove armi: cefiderocol si conferma protagonista contro le infezioni resistenti. #ESCMID26. Infezioni in ospedale, il Lazio valuta gli endoscopi monousoNegli ospedali laziali un paziente sui dieci contrae un’infezione legata all’assistenza: la Regione valuta i monouso. Il prezzo più basso non è sempre quello che conviene davvero, soprattutto se ... lapresse.it A Gaza campi profughi infestati da parassiti, ratti e pulci. Il primario di pediatria: Ogni giorno casi di infezioniNei campi profughi di Gaza proliferano ratti e parassiti. All'ospedale Al-Aqsa il team medico affronta quotidianamente casi di scabbia ... ilfattoquotidiano.it L'olio di Tea Tree è un prodotto 100% naturale, ideale per corpo, cuoio capelluto ma anche per la prevenzione di infezioni, funghi e acne. Ecco la guida completa con tutti i benefici, i metodi di applicazione e le controindicazioni - facebook.com facebook