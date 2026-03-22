Una bambina di quattro anni di origine ucraina è deceduta il 14 marzo all’ospedale Infermi di Rimini. L’autopsia, affidata ieri, mira a chiarire se siano state presenti infezioni latenti al momento del ricovero. Le autorità stanno anche indagando sul precedente ricovero della piccola, senza ancora aver diffuso dettagli specifici.

Rimini, 22 marzo 2026 – È stato conferito ieri l’incarico per l’autopsia sulla bambina di quattro anni di origine ucraina morta il 14 marzo al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Il collegio peritale ha prestato giuramento e gli esami autoptici sono iniziati alle 11.30. Si tratta di un passaggio chiave dell’inchiesta che ora entra nel vivo. Per la Procura il collegio è composto dal medico legale Loredana Buscemi, affiancata dai pediatri Gaetano Pietro Bulfamante e Donatella De Martiis. La difesa del medico indagato, rappresentata dall’avvocato Piero Venturi, ha nominato come consulenti il medico legale Giuseppe Fortuni insieme a Roberto Nannini e Francesco De Maria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 4 anni morta in ospedale, autopsia cerca infezioni latenti. E c’è un’indagine sul ricovero precedente

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