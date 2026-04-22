Individuato dalla Polizia locale di Cormano l’aggressore del Parco pubblico di via Eritrea

La Polizia locale di Cormano ha identificato l’uomo responsabile di aver ferito con un’arma da taglio un ragazzo nel parco pubblico di via Eritrea, nella serata di sabato scorso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini immediatamente dopo l’accaduto e sono riuscite a rintracciare il presunto aggressore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’individuo o sul motivo dell’aggressione.

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