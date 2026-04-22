Indipendenza e più confronto la nuova Fed secondo Warsh

Kevin Warsh ha recentemente espresso la sua opinione sulla nuova Fed, evidenziando l’importanza dell’indipendenza dell’istituzione e di un maggiore confronto. La sua visione si lega a quella dell’attuale presidente, Jerome Powell, sottolineando così l’attenzione alla distinzione tra autonomia decisionale e dialogo interno. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel dibattito sulle strategie di politica monetaria adottate dalla banca centrale statunitense.

Kevin Warsh, nel segno di Jerome Powell. Come a dire, l’indipendenza della Federal Reserve prima di tutto. Il messaggio arrivato dal successore di Powell alla guida della Banca centrale americana aveva un unico destinatario. Quel Donald Trump che più volte ha messo in discussione l’azione della vigilanza e del suo timoniere, reo di non aver fatto abbastanza per tagliare i tassi, anche quando l’inflazione galoppava. E così, nella sua attesissima audizione davanti alla Commissione bancaria del Senato, Warsh, designato alla guida della Fed lo scorso gennaio, ha ribadito che non sarà “il burattino del presidente” Trump, assicurando di voler difendere l’indipendenza della Federal Reserve in caso di conferma alla guida dell’istituzione.🔗 Leggi su Formiche.net

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