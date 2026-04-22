Incontro pubblico sull' autismo con istituzioni operatori sanitari scuole associazioni e famiglie

Il 29 aprile alle 18.00 si svolgerà un incontro pubblico presso il Russo Center di Pastorano intitolato “Autismo tra diritti e servizi”. All’evento prenderanno parte rappresentanti di istituzioni, operatori sanitari, insegnanti, associazioni e famiglie. L’obiettivo è discutere delle questioni legate all’autismo, concentrandosi su diritti e servizi disponibili. L’iniziativa mira a favorire un confronto aperto tra i diversi soggetti coinvolti.

Si terrà il 29 aprile, alle ore 18.00, presso il Russo Center di Pastorano, l’incontro pubblico dal titolo “Autismo tra diritti e servizi. Istituzioni, sanità e scuola a confronto per una rete regionale integrata”, promosso con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra i diversi attori coinvolti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Giornata dell’Autismo, a Confindustria Caserta il convegno “Ripensiamo l’Autismo”, allo stesso tavolo imprese, istituzioni e famiglieMercoledì 2 aprile 2026, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza dell’Autismo, si è tenuto nella prestigiosa sede di... Capitale Cultura 2028, Trantino: “Dossier Catania continua, va avanti”. Incontro con le associazioni e operatori culturaliABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro tra il sindaco Trantino e il mondo culturale cittadino Domani, venerdì 20 marzo, alle ore 10, nella sala conferenze... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Municipio XII, incontro su Autismo, conoscenza e inclusione; Autismo: ascoltare, comprendere, includere. La testimonianza di chi lo vive: l'incontro domani a Trepuzzi; PENSARE LA GUERRA PER COSTRUIRE LA PACE?: OGGI INCONTRO PUBBLICO A GIULIANOVA; Noemi, Eleonora e Zahra. Storie speciali di inclusione. Incontro pubblico sull'autismo con istituzioni, operatori sanitari, scuole, associazioni e famiglieSi terrà il 29 aprile, alle ore 18.00, presso il Russo Center di Pastorano, l’incontro pubblico dal titolo Autismo tra diritti e servizi. Istituzioni, sanità e scuola a confronto per una rete ... casertanews.it La dimensione sociale dell’autismo: incontro a OtrantoPerché parlare di ‘dimensione sociale’ dell'autismo? Perché La società ha un ruolo fondamentale nella vita delle persone con autismo. A essa il compito di rimuovere le barriere, di creare opportunità ... lecceprima.it venerdì 24 aprile un incontro pubblico a Colle Cottorino per illustrare la delibera della Giunta Regionale che blocca le nuove autorizzazioni: oltre 2.500 firme raccolte contro l'impianto - facebook.com facebook