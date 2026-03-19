Il sindaco ha incontrato oggi rappresentanti delle associazioni e degli operatori culturali di Catania per discutere del dossier Capitale Cultura 2028. Durante l'incontro, il primo cittadino ha confermato che il progetto prosegue senza interruzioni. La discussione ha riguardato lo stato dei preparativi e le prossime tappe da affrontare per la candidatura della città. Domani è previsto un nuovo appuntamento con ulteriori aggiornamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro tra il sindaco Trantino e il mondo culturale cittadino. Domani, venerdì 20 marzo, alle ore 10, nella sala conferenze del Palazzo della Cultura, il sindaco Enrico Trantino incontrerà la stampa insieme ai rappresentanti di oltre cento associazioni e comitati coinvolti nella candidatura di Catania a Capitale italiana della Cultura 2028. L’iniziativa arriva subito dopo la proclamazione di Ancona come città vincitrice e rappresenta un momento di confronto e rilancio per tutto il tessuto culturale cittadino. Il valore del dossier “Catania Continua”. Al centro dell’incontro ci sarà il lavoro svolto con il dossier “Catania Continua”, che ha permesso alla città di raggiungere un importante traguardo, entrando tra le dieci finaliste del bando promosso dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Capitale Cultura 2028, Trantino: “Dossier Catania continua, va avanti”. Incontro con le associazioni e operatori culturali

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