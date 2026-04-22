Incendio a Milano fiamme nella camera da letto di un appartamento | attimi di paura

Martedì sera a Milano si è verificato un incendio all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Lambro. Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto, generando momenti di preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.

Le scintille e le fiamme, poi l’intervento dei pompieri. Un incendio è scoppiato nella camera da letto di un appartamento al terzo piano di un palazzo al civico 2 di via Lambro a Milano nella serata di martedì 21 aprile. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.L’incendioTutto è successo poco.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Divampa un incendio in un appartamento a Milano, le fiamme partite dalla camera da letto: anziana gravissimaUn incendio è divampato in un appartamento in via Frua a Milano: le fiamme sono partite dalla camera da letto. Rogo divampa in camera da letto, appartamento devastato dalle fiamme: grave un uomoUn incendio è scoppiato questa mattina, domenica 19 aprile, all’interno di un appartamento in via Mazzuchelli a Brescia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Milano, incendio in azienda smaltimento rifiuti: vigili del fuoco al lavoro; Incendio in zona San Siro a Milano, le fiamme bruciano l'appartamento dell'ultimo piano: evacuata la palazzina. Incendio a Milano, fiamme nella camera da letto di un appartamento: attimi di pauraÈ successo nella serata di martedì 21 aprile. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ... milanotoday.it Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?È stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it La veterinaria riminese è rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. “Non le hanno fatto alcun intervento, è stata subito portata al Niguarda”. Racconta la mamma: “La sua vita non è più paragonabile a quella di prima, non può lav - facebook.com facebook Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA x.com