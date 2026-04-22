Incendio a Boccea | in fiamme appartamento all' ultimo piano video

Un incendio si è verificato questa mattina in un appartamento situato all'ultimo piano di una palazzina di sei piani a Boccea. Le fiamme hanno causato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono ancora note le cause dell’incendio né eventuali persone coinvolte.

Incendio a Boccea. In fiamme un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di sei livelli. Alta la colonna di fumo nero che si è sprigionata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile. Scesi in strada i residenti primo dell'arrivo dei soccorsi, la donna che si trovava nell'abitazione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, incendio all’Esquilino: appartamento in fiamme all’ultimo pianoPaura nella mattinata di oggi in via Carlo Cattaneo, al civico 22, dove intorno alle 11 è scoppiato un incendio in un appartamento situato all’ultimo... Leggi anche: Incendio in zona San Siro a Milano, le fiamme bruciano l'appartamento dell'ultimo piano: evacuata la palazzina