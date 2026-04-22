Il violino di Manuela Mosca e il pianoforte di Cecilia Badini strappano applausi

Durante un concerto tenutosi nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi, le musiciste Manuela Mosca e Cecilia Badini hanno eseguito brani di musica da camera tra Romanticismo e Impressionismo. Il violino di Mosca e il pianoforte di Badini sono stati protagonisti di un appuntamento promosso dalla Banca di Piacenza, che continua a sostenere eventi dedicati alla musica. L’evento ha riscosso numerosi applausi dal pubblico presente.

Musica da camera tra Romanticismo e Impressionismo: è quanto proposto dalle musiciste Manuela Mosca e Cecilia Badini, protagoniste del concerto che si è tenuto nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi per iniziativa della Banca di Piacenza, che prosegue così l’impegno a valorizzare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Il violino di Manuela Mosca incanta l'ospedale di Bobbio Leggi anche: Stefano Mhanna: violino e pianoforte Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: PalabancaEventi, lunedì musica da camera tra Romanticismo e Impressionismo; Musica e bellezza nei luoghi di cura, a Bobbio torna Stelle sonanti. Il violino di Manuela Mosca incanta l'ospedale di BobbioGiunta alla seconda edizione, l’iniziativa è promossa dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con gli Amici della Lirica e l’Orchestra Dedicata, con l’obiettivo di portare momenti di benessere ... ilpiacenza.it Debussy e Brahms con piano e violino: applausi alle musiciste Mosca e BadiniMusica da camera tra Romanticismo e Impressionismo: è quanto proposto dalle musiciste Manuela Mosca e Cecilia Badini, protagoniste del concerto che si è tenuto nella Sala Corrado Sforza Fogliani del ... piacenzasera.it Sandro Mosca. Itzhak Perlman · Salut d'amour, Op. 12. Tre appuntamenti con il violino di Manuela ..... Stasera nella splendida Chiesa di S.Sisto Domani nei saloni della Banca di Piacenza Martedi presso l ospedale di Bobbio. - facebook.com facebook