Il vernissage di Insieme

Durante l'inaugurazione della mostra intitolata «Insieme», si è svolta una visita guidata che ha coinvolto i presenti nei momenti principali dell'evento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno attraversato le diverse sezioni dell'esposizione, accompagnati da racconti e spiegazioni del curatore. La mostra, curata da Sabato, presenta una serie di opere distribuite lungo le pareti di uno spazio dedicato all'arte contemporanea.

I momenti salienti della visita guidata durante la serata inaugurale della mostra curata da Sabato De Sarno con Vanity Fair durante la Design Week 2026.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il vernissage di «Insieme» Vernissage 27 02 2026 Notizie correlate Arte contemporanea, a Terra del Sole il vernissage della quarta edizione di Picta RomagnaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Tra gli artisti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il vernissage di Insieme; Connect tra Cielo e Terra; Tra acqua e verde, ritratti di comunità; Vernissage di 'Pietra Viva. Memoria e identità del Vesuvio' a Villa Campolieto. «Vernissage» apre Milano: nasce la notte inaugurale dell’Art Week. Il Giornale dell’Arte e Gallerie d’Italia istituzionalizzano l’Opening Night di Milano«Vernissage» apre Milano: nasce la notte inaugurale dell’Art Week. Il Giornale dell’Arte e Gallerie d’Italia istituzionalizzano l’Opening Night di Milano ... ilgiornaledellarte.com Vernissage di 'Pietra Viva. Memoria e identità del Vesuvio' a Villa CampolietoOltre duecento persone hanno preso parte al vernissage della mostra Pietra Viva. Memoria e identità del Vesuvio, ospitata negli spazi monumentali del Salone delle Feste di Villa Campolieto, affaccia ... ansa.it Regione Lombardia sarà tra i protagonisti di "Italia Insieme", un grande evento dedicato al turismo accessibile organizzato dal Ministero per le disabilità il 22 aprile 2026 alla Stazione Leopolda (viale Fratelli Rosselli 5) a Firenze. L’obiettivo è promuovere la pi - facebook.com facebook Dal palco dei Patrioti evocati valori cristiani e pena di morte insieme x.com