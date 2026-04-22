Il trucco della pasta nei Lego | come guadagnava rivendendo solo i pezzi più preziosi

Un giovane di 28 anni è stato arrestato in California con l’accusa di aver messo in atto una truffa legata alla vendita di pezzi di Lego. Secondo le indagini, avrebbe guadagnato rivendendo esclusivamente i mattoncini più preziosi, sfruttando un metodo che ha sollevato attenzione tra gli esperti del settore. La vicenda riguarda un ingegnoso sistema di commercio basato su pezzi selezionati e vendite mirate.

Una truffa tanto ingegnosa quanto bizzarra ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni in California. Jarrelle Augustine è accusato di aver rubato pezzi Lego per un valore complessivo di 34.000 dollari attraverso uno schema che ha dell’incredibile: acquistava set costosi, sostituiva i mattoncini con pasta secca e restituiva le confezioni ai negozi Target per ottenere il rimborso completo. Il caso è emerso lo scorso dicembre, quando la polizia di Irvine ha iniziato a indagare dopo che Augustine aveva restituito due set Lego dal valore combinato di 350 dollari presso un punto vendita Target della città. Gli investigatori hanno collegato l’uomo ad altri resi sospetti attraverso i registri delle carte di credito, scoprendo uno schema d’azione che si estendeva ben oltre la California.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il trucco della pasta nei Lego: come guadagnava rivendendo solo i pezzi più preziosi Notizie correlate LEGO: 12.065 pezzi per la Sagrada Família, il nuovo recordUn nuovo set LEGO dedicato alla Sagrada Família di Antoni Gaudí sta per sfidare ogni record precedente, promettendo oltre 12. LEGO 3-in-1: 3 animali, 288 pezzi a soli 14,24€Un’opportunità di risparmio concreto si presenta oggi per gli appassionati di costruzione creativa, con il set LEGO Creator 3-in-1 31170 disponibile...